Des manifestants moins nombreux, mais toujours bien visibles [photos]

À Montbéliard, 3 000 personnes ont manifesté, selon la police, et 3 500 selon les syndicats ; la semaine dernière, la fourchette se situait entre 5 000 et 6 200 (lire notre article). « Moins conséquent, mais plus bruyant » : c’est le slogan que les manifestants ont clamé fièrement dans la cité des Princes. À Belfort, la manifestation en soirée – le départ a été donné à 18 h 20 – a rassemblé 1 500 personnes selon la police et 2 500 selon l’intersyndicale. La semaine dernière, 3 400 participants, selon la police, et plus de 5 000, selon la CGT, avaient manifesté dans les rues de la cité du Lion.

Ce mardi 7 février, les cortèges ont réuni 757 000 personnes selon le ministère de l’Intérieur et près de 2 millions de personnes. selon les syndicats. « Il ne faut pas qu’on lâche. Car eux (le gouvernement, ndlr) ne lâcheront rien. Nous devons réfléchir à des grèves reconductibles pour avoir du poids », a défendu François Lapprand, délégué syndical FSU

Les syndicats ont donné rendez-vous samedi 11 février, pour une grande mobilisation. On prévoit de bloquer le pont de Ludwigsburg à Montbéliard.