Des aides pour recruter des gens issus des quartiers prioritaires

Les employeurs publics, les établissements publics administratifs, établissements publics industriels et commerciaux et sociétés d’économie mixte, ainsi que les particuliers employeurs sont exclus du dispositif. Cette aide financière pour le recrutement d’un salarié en emploi franc à temps complet s’élève à 5 000 euros par an dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée, soit jusqu’à 15 000 euros pour un CDI, ou à 2 500 euros par an, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins six mois, soit jusqu’à 5 000 euros pour un CDD. « Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail qui ne pourra être inferieure à 6 mois, et de la durée de travail hebdomadaire, lorsque cette durée est inferieure au temps plein », prévient la préfecture. Cette aide financière est attribuée par Pôle emploi et la demande est à déposer auprès de Pôle emploi par l’employeur, dans les trois mois après la signature.