De nouveaux pylônes pour sortir les campagnes de l’isolement numérique

« La crise sanitaire, avec le développement du télétravail, a renforcé encore la nécessité de l’accès de tous au numérique », relève la préfecture du Territoire de Belfort dans sa présentation du programme New deal numérique. Il « vise à généraliser la couverture mobile de qualité », ajoute-t-elle. En donnant un accès à la 4G. En 2018, l’État a signé un accord avec les opérateurs portant obligation d’installer 5 000 nouveau sites mobiles « pour accélérer les déploiements dans les zones peu denses, les zones blanches ou grises ».

Localement, les sites sont identifiés avec les conseils départementaux, l’association des maires, les services et l’État et les opérateurs de téléphonie mobile. Dans le Territoire de Belfort, quinze sites à équiper ont été identifiés : Ballon d’Alsace (Lepuix) ; Villars-le-Sec ; Courcelles ; Suarce ; Boron/Joncherey ; Andelnans (Hameau de Froideval) ; Eloie ; Bourogne ; Bretagne ; Chavannes-les-Grands/Florimont ; Vezelois ; Croix ; Urcerey ; Froidefontaine ; et Lebetain.