Dans toutes les entités de General Electric, un ras-le-bol amplifié par les négociations

Dans les discours, l’irritation se ressent. Ne pas réussir à mener des négociations satisfaisantes pèsent les délégués syndicaux, alors qu’ils rappellent encore une fois que « Larry Culp (dirigeant) revendique une rémunération 3000 fois supérieure à la rémunération médiane du groupe.»

Ils reviennent aussi sur les conditions de travail qui renforcent un climat hostile et qui les poussent à communiquer plus largement : burn-out, démissions par dizaines, des turn-overs en série. « Nous avons à Belfort un turn-over de plus de 10 % chez les moins de 40 ans.» Philippe Petitcolin met aussi en exergue que les cadres et techniciens ont fait partie des catégories fortement ébranlées par les restructurations des dernières années, ce qui a causé « une explosion de la charge de travail.»

Il met aussi le doigt sur ce qui fait mal : 1 millier d’emplois à pourvoir en France dans les différentes entités . « Nous ne sommes pas capables de faire venir, mais surtout de retenir les talents.» Ce qu’il manque, pour lui, une politique salariale digne de ce nom. Aujourd’hui, elle ne couvre pas l’inflation. Et ceux qui trinquent : la classe moyenne. « C’est une catégorie où les salaires n’évoluent pas. Ils n’ont même pas pu toucher les primes de partage de la valeur cet été.» En effet, cette prime mise en place par une loi le 16 août dernier permettait de protéger le pouvoir d’achat des salariés en leur versant une somme, et en les faisant bénéficier de conditions avantageuses. Il relève aussi que les salaires n’ont pas bougé pour certains depuis plusieurs années. Pour l’entité gaz, cela fait « 15 ans » que les rémunérations sont les mêmes dans le cadre d’embauche de cadres. Et il en résulte, selon lui, un personnel désengagé, ou surinvesti qui finit par faire des burn-out. « Aujourd’hui, 600 personnes sont prêtes à agir et décider d’actions pour faire bouger les choses et faire reconnaître la contribution de chaque salarié qui se sent délaissé », prévient Philippe Petitcolin.