Dans le nord Franche-Comté, la difficulté d’accès aux prêts échauffe les esprits 

Dans son communiqué, il dénonce l’envolée des taux d’intérêt et les taux d’usure, devenus inadaptés. Des données que Marie-Claire Staquet, directrice départementale de la Banque de France, décrypte. Pour commencer, elle explique ce qu’est un taux d’usure : c’est un taux-plafond au-dessus duquel les banquiers ne peuvent pas valider les dossiers, ni prêter des sommes. Il prend en compte les taux d’intérêt, les charges et les frais de dossier, de courtier et encore le coût de l’assurance emprunteur. « Le but est de protéger les emprunteurs », précise-t-elle. Il est calculé tous les trois mois, sur la moyenne des taux, en ajoutant un tiers. Le problème est que la remontée des taux d’intérêt, en ce moment, peut être rapide. Et le taux d’usure, lui, reste figé sur les données précédentes pendant trois mois. Les emprunteurs peuvent se retrouver bloqués à cause de cela et doivent attendre que le taux d’usure soit recalculé pour espérer pouvoir emprunter.

Pour autant, elle remet les choses en perspective : en ce moment, les taux d’intérêt sont toujours plus bas que la moyenne, malgré leur envolée. « Nous sortons d’une période, depuis 2016, où les taux étaient anormalement bas.» Ce qui choque, pour elle, c’est la vitesse de la remontée des taux d’intérêt. « Cela crée un effet de décalage.» Aussi, en observant les graphiques partagés par la Banque de France, on observe que les crédits immobiliers progressent sur un an glissant, même mieux que l’an passé. « Il n’y a pas moins de prêts acceptés qu’avant. Par contre, on observe une décélération de la croissance, récente », analyse Marie-Claire Staquet.