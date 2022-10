Dans la région, une croissance de l’emploi atone au 2e trimestre 2022 

Au deuxième trimestre, l’intérim a pesé très négativement sur le bilan de l’emploi. Le bilan de la création d’emplois est d’ailleurs nettement influencé par cela.

La Dreets relève que : « C’est une baisse que nous n’avions pas vu depuis quelques années.» Tous les secteurs sont concernés par cette baisse. On compte – 1 800 salariés sur la région et un repli de 4,7 points par rapport au premier trimestre. Tous les départements sont concernés. Parmi les secteurs les plus touchés : le commerce et l’industrie. Seul le Jura affiche une nette progression (+ 0,4 %). Il bénéficie de la bonne dynamique du commerce (+ 1,0 %) et de la construction (+ 0,7 %). Il chute fortement en Côte-d’Or (- 8,6 %) et en Saône-et-Loire (- 6,5 %). À l’inverse, l’emploi dans les services marchands hors intérim augmente partout et plus particulièrement dans le Territoire de Belfort (+ 1,5 %). Pour autant, sur un an, le niveau reste stable : +0,0%.