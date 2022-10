« Nous aurions pu faire plus ! » Depuis plus de 5 minutes, ce vendredi 28 octobre, dans l’hémicycle de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), Damien Meslot, maire Les Républicains (LR) de Belfort, président du pôle métropolitain Nord Franche-Comté depuis deux ans, tire le bilan de son action à la tête du pôle métropolitain Nord Franche-Comté. « Dense », la qualifie-t-il. Mais il y a une pointe d’amertume qui résonne dans ses propos. « Des blocages freinent l’action du pôle et empêchent la construction politique du Nord Franche-Comté », regrette Damien Meslot.

Et de pointer du doigt Pays de Montbéliard Agglomération, « qui pose son veto sur les projets structurants et stratégiques ». Et de résumer : « PMA refuse d’envisager l’avenir de notre territoire en ayant une vision métropolitaine. » Et de citer les échecs des scènes nationales, de la création d’une autorité d’organisation des mobilités (AOM) ou l’impossible dialogue sur le Sertrid (notre article). « Je me demande si ce choix était guidé par l’intérêt général », critique-t-il. Et de déplorer, encore, le refus de PMA de recruter un nouvel agent au pôle métropolitain dédié à la gestion des fonds européens, « qui aurait eu pour but d’aider nos [intercommunalités] à mieux profiter de ces fonds ». Sur les fonds disponibles européens pour l’ancienne Franche-Comté, seulement 18 % ont été affectés pour le nord Franche-Comté, alors qu’il aurait pu prétendre à plus, par manque de moyens humains. L’enjeu est conséquent. Damien Meslot a surtout regretté que le dossier de ce recrutement soit retiré de l’ordre du jour au dernier moment par Charles Demouge, qui récupérait la présidence de l’instance, en qualité de doyen de l’assemblée. Et lui de justifier, en fin de séance, que le pôle n’avait pas besoin de plus d’agents, en comparant la situation des autres pôles métropolitains qui sont très peu dotées en moyens humains.