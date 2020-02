CRRI 2000 se place comme un acteur clé du nord Franche-Comté

« Nous gardons une logique d’ouverture, insistent le directeur et le président. Le but est de créer une dynamique la plus locale possible. » Donc si CRRI 2000 obtient un chantier dans le Haut-Rhin, elle va le soumettre à ses adhérents, mais surtout l’ouvrir aux entreprises locales non adhérentes. « Nous ne sommes pas un cheval de Troie », sourit Laurent Germain. « Nous sommes un fédérateur d’entreprises locales », résume Paul Mettey. Autre valeur importante : le groupement ne négocie pas. Ainsi, on ne tire pas les prix vers le bas, ce qui serait contre-productif pour les adhérents.