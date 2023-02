Cravanche : Solar Impulse labellise les dalles de Purple

1 465 solutions ont été déjà labellisées par la fondation Solar Impulse, « l’un des premiers labels pour les entreprises à impact positif associant protection de l’environnement et rentabilité financière grâce à un processus d’évaluation strict réalisé par un groupe d’experts indépendants », détaille la fondation dans sa présentation (le détail de l’expertise ici). La fondation Solar Impulse a été créée par Bertrand Piccard à la suite de son tour du monde en avion solaire ; 40 000 km sans carburant, parcourus en juillet 2016.

Les solutions identifiées par la fondation Solar Impulse concernent l’alimentation, l’énergie, l’eau, les mobilités, les bâtiments ou encore les déchets. 466 solutions sont labellisées en France. Les dalles de Purple Alternative Surface sont la 3e solution identifiée en Bourgogne-Franche-Comté (retrouvez ici la présentation de la fondation) informe Pierre Quinonero, co-fondateur de cette start-up industrielle, aujourd’hui installée à Cravanche, au Techn’Hom.



« Cette solution (les dalles de Purple, NDLR) vise à fournir une alternative durable, rentable et écologiquement viable au secteur de la construction en termes de revêtement de sol pour les petits, moyens et grands acteurs de ce secteur », apprécie la fondation. Qui ajoute : « Cette solution s’appuie sur des obligations réglementaires fortes et sur une prise de conscience de plus en plus importante des problèmes environnementaux et notamment ceux liés au recyclage. » Trois places de parking équipées des dalles de Purple permettent de détourner 1 tonne de déchets plastique de la décharge ou de l’incinération. « Elle réalise ainsi un gain moyen de 3,4 tonnes de carbone », indique la fondation.