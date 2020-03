Covid-19 : PSA se dit en mesure de faire repartir ses usines

Dans un communiqué, le syndicat Force ouvrière de Sochaux indique ce vendredi matin que leur responsabilité est d’être responsable. « Être responsable, c’est être intransigeant avec la santé et la sécurité des salariés. À ce jour, et compte tenu des informations sanitaires dont nous disposons, la reprise d’activité ne pourra s’envisager qu’après le pic de l’épidémie dans notre pays », estime le syndicat dans le communiqué. « Les mesures sanitaires mises en œuvre devront être nettement plus précautionneuses que les mesures barrières préconisées par le gouvernement et plus rigoureuse encore que celles mise en place avant l’arrêt de production », insiste-t-il. Pour lui, il faudra tester ces mesures à petite échelle pour « analyser leur faisabilité ». Et FO de rappeler : « L’employeur est responsable devant la loi de la santé et de la sécurité des salariés dans son entreprise. Il est tenu à une obligation de sécurité. Il s’agit d’une obligation de résultat, et à ce titre, il est le garant de la politique de prévention et de sa mise en œuvre. » Le syndicat se questionne aussi sur la dynamique du marché, marqué par un recul général et par la fermeture des concessions. « À combien de commandes « Internet » devons nous répondre », interpelle Force ouvrière. « Pour FO Sochaux, remettre plus de 40 000 personnes sur les routes du Nord Franche-Comté tous les jours en cette période de confinement ce n’est pas raisonnable et loin des préconisations sanitaires du gouvernement ! » Le syndicat se réjouit qu’aucune date ne soit évoquée par la direction de Sochaux pour le moment.