Covid-19. Pour le sénateur Cédric Perrin, « il faut faire preuve de bon sens »

« Il n’y a pas que le Covid. Il faut faire des efforts. Les personnes hospitalisées vont finir par mourir d’ennui », s’inquiète le sénateur. « Je suis mesurée, j’ai bien conscience que la situation épidémique est compliquée. Mais il existe des gestes barrières. Il faut que le passe sanitaire serve à quelque chose ! »

Il affirme qu’aujourd’hui, « on le sait, personne n’est très heureux, alors on ne va pas encore empêcher ces personnes de voir du monde. A l’armée, on appelle ça de la sur-spécification. »

La demande envoyée au directeur de l’HNFC est celle de permettre à plusieurs membres d’une même famille de rendre visite séparément à des proches hospitalités. Mais pour le moment, aucune réponse n’a été formulée.