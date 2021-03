Covid-19 : « On profite de l’instant présent et on prépare l’avenir » [infographie]

« Jusqu’à quel point le miracle va continuer », questionne aujourd’hui le docteur Vincent Gendrin. La flambée des contaminations à Dunkerque, à Nice et en Moselle fait craindre la diffusion d’une nouvelle vague depuis ces territoires. Dans le Doubs, la dynamique de l’épidémie a également repris ; le taux d’incidence (212 pour 100 000 habitants) est le plus élevé de la région Bourgogne-Franche-Comté. La plus forte contagiosité des variants britannique, sud-africain et brésilien invite aussi à la prudence, même si de récentes observations montrent que les vaccins sont efficaces contre le variant Anglais. L’immunité naturelle des gens qui ont déjà été contaminées semble aussi fonctionner avec ce variant ; pour les deux autres, « ce n’est pas si évident que ça », observe l’infectiologue.

Même s’il y a une troisième vague – et malgré « la lassitude » qui guette – les soignants ont beaucoup plus de certitudes pour prendre en charge les malades. « On continue de travailler et on se remettra en ordre de bataille », glisse à ce sujet la docteure Anne-Sophie Dupond. L’accroissement de la vaccination renforce aussi leurs positions. « Ce qu’il y a de bien avec les vaccins, c’est qu’il protègent contre les formes graves mais aussi contre les formes symptomatiques, souligne le docteur Vincent Gendrin. On sait aussi que les trois vaccins diminuent les formes asymptomatiques et donc la contagiosité. » Dans cette dynamique, il milite aussi pour que les plus jeunes se fassent vacciner quand ils le pourront, dans une démarche altruiste. Les laboratoires travaillent déjà à des vaccins pour les prochaines saisons ; il est fort probable qu’il faille se vacciner régulièrement contre ce virus estime le docteur Vincent Gendrin.

Les visites sont toujours interdites à l’hôpital Nord-Franche-Comté. Par contre, les consultations ont toutes repris. L’activité de chirurgie n’a pas repris encore à 100 %. Et des lits sont fermés par manque de bras à l’hôpital. Si aujourd’hui seulement 4 agents de l’hôpital sont absents à cause de la covid-19 – il y en a eu jusqu’à 90 simultanément – des agents ont aussi quitté l’hôpital au cours de cette dernière année si singulière.

Depuis un ans, plus de 1 800 personnes ont été hospitalisées à l’hôpital Nord-Franche-Comté pour une forme grave de la covid-19, dont 246 en réanimation.