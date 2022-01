Covid-19 : les filtres des masques sont façonnés à Brognard par Meltblo France

Sur la ligne de production, les billes de polymères deviennent, au fil du process industriel, une longue toile non tissée qui s’apparente à un nuage ; c’est le meltblown. Il sera ensuite enroulé, pour être expédié chez des fabricants de masques. La qualité dépend du mélange des matières premières, du process industriel et du savoir-faire. Une vraie potion magique concoctée par une équipe de 12 personnes. Et ce produit monte en gamme lorsque l’on passe des normes des masques chirurgicaux à celles des masques FFP2, puis des FFP3. On accroit notamment les exigences de filtration. Pour les masques chirurgicaux, la norme demande que la filtration des bactéries d’une taille supérieure à 3 microns soit supérieure à 98 %. Pour les FFP2, l’exigence implique de ne pas laisser passer des bactéries supérieures à 0,3 micron, soit des bactéries dix fois plus petites. Par comparaison, le diamètre d’un cheveu oscille entre 50 et 100 microns. « Plus on monte en gamme, plus la mise au point et la réalisation sont difficiles », observe Lucile Burny. La fabrication du meltblown répond aussi à un fragile équilibre entre qualité de la filtration et respirabilité du masque.