Covid-19 : le masque retiré des écoles primaires en Haute-Saône

Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, dénonce dans un communiqué « l’incohérence et le manque de projection de la gestion de la crise sanitaire dans les écoles », et prône « la prudence », face à la levée du port du masque pour les élèves de primaire dans ces 47 départements. Sur le volet de la contamination, le syndicat « demande au ministère une montée en puissance des tests salivaires proposés aux 6 millions d’élèves du primaire qui ne sont pour l’instant proposés qu’à hauteur de 300 000 par semaine alors qu’il en faudrait 20 fois plus pour mettre en place les préconisations du conseil scientifique ».

Le passage du protocole 2 au protocole de niveau 1 (sur 4 niveaux) dans les 47 départements cités signifie aussi un allégement au niveau de la pratique du sport dans les établissements: il sera possible dès lundi de pratiquer les activités physiques et sportives « sans restriction », selon le ministère. Jusqu’ici, en intérieur, les enfants ne pouvaient pas pratiquer de sports de contact et devaient observer une « distanciation adaptée ». Avec le niveau 1, il n’est par ailleurs plus obligatoire de limiter le brassage des élèves par niveau. Seuls les regroupements importants doivent être limités.