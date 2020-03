Covid-19 : le Grand Est retient son souffle avant « la vague » [carte interactive]

« On est en ordre de marche, la difficulté va être la hauteur de la vague. Le pic est attendu en milieu de semaine et va durer quinze jours, trois semaines, mais ce sont des prévisions avec beaucoup d’aléas », renchérit Bernard Dupont, directeur général du CHRU de Nancy. « L’organisation qu’on a ne va pas durer huit semaines », s’inquiète-t-il.

Pour faire face, l’ARS Grand Est a doublé « les capacités d’accueil en réanimation ». « Près de 900 lits » sont disponibles sur l’ensemble d’une région où, avec 58 patients en réanimation, les départements de Champagne-Ardennes (Aube, Haute-Marne, Marne et Ardennes) sont moins touchés (258 en Alsace et 210 en Lorraine).

Des évacuations (vidéos ci-dessus) de patients vers d’autres hôpitaux français mais aussi vers plusieurs pays limitrophes (Allemagne, Suisse…) ont d’ores et déjà eu lieu pour soulager plusieurs hôpitaux, notamment celui de Mulhouse, renforcé cette semaine par un hôpital de campagne militaire. Cela suffira-t-il pour affronter la déferlante qui s’annonce ? Céline Durosay est infirmière à l’hôpital Nord-Franche-Comté. « On sait que ça va être très long, on se demande quand le haut de la vague va arriver », confie la secrétaire nationale de la coordination nationale Infirmière, qui peste contre l’absence de matériel, notamment de masques, pour se protéger du virus. Car le personnel soignant est en première ligne. Aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), 253 des 12 500 salariés ont ainsi été testés positifs, a indiqué Christophe Gautier, son directeur général. L’établissement a mis en place « un protocole de dépistage systématique » des personnels présentant des symptômes du Covid-19 et ceux qui sont positifs « ne travaillent pas », a-t-il indiqué à France Bleu Alsace.