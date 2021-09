Covid-19 : la Suisse adopte aussi un passe sanitaire

La situation épidémique en Suisse a incité le conseil fédéral, le 8 septembre, à approuver la mise en place d’un passe sanitaire pour entrer dans certains lieux publics, en intérieur, appelé certificat COVID. Cette décision court jusqu’au 24 janvier. Par comparaison, le passe sanitaire français court actuellement jusqu’au 15 novembre.

« La situation dans les hôpitaux reste tendue et l’occupation des lits aux soins intensifs très élevée. Certains cantons doivent déjà̀ reporter des interventions et il a fallu transférer des patients vers d’autres hôpitaux, justifie un communiqué de presse de la Confédération suisse, en date du 8 septembre. Avec l’arrivée de l’automne et d’un temps plus froid, on ne peut exclure une forte augmentation des hospitalisations et donc une surcharge des établissements hospitaliers. Le nombre d’infections reste élevé́ et la circulation du virus a connu une légère augmentation ces derniers jours. »

Dans la République et Canton du Jura, le nombre de personnes hospitalisées croit depuis fin août. Leur nombre a doublé, passant de 5 à 10 patients ; le nombre de patients en soins intensifs est quant à lui stable sur la même période (26 août – 13 septembre). Fin juillet, il n’y avait plus de personnes hospitalisées pour covid-19 à l’hôpital du Jura. Et tout le mois de juillet, on enregistrait un ou aucun patient hospitalisé.