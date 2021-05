Covid-19 : la pandémie marque le pas en Bourgogne-Franche-Comté

La pression retombe aussi sur les établissements hospitaliers. On compte près de 700 personnes hospitalisées pour des formes graves dans la région ; début mai, il y avait 1 100 personnes hospitalisées. À l’hôpital Nord-Franche-Comté, 29 personnes sont hospitalisées en unités conventionnelles, 11 patients en unité de soin de suite et de réadaptation et 11 en réanimation, soit 51 patients en tout.

« Le nombre de nouveaux décès enregistrés dans les établissements de santé de la région s’est également infléchi (31 cette semaine, 62 au cours des 7 jours précédents) », observe l’agence régionale de santé. Depuis le début de la crise, en mars 2020, 7 037 personnes ont perdu la vie dans la région.

Depuis ce lundi 31 mai, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans. « Déjà près de 70% des personnes de plus de 50 ans ont reçu au moins une première injection en Bourgogne-Franche-Comté, ce taux dépasse les 70% chez les plus de 60 ans et s’établit au-delà de 80% pour les plus de 75 ans », détaille l’ARS.