Covid-19 : des patients évacués d’Alsace par avion militaire

Le Haut-Rhin, et particulièrement Mulhouse, est au cœur de l’épidémie. Et les services de santé sont surchargés. Il faut donc les désengorger. Quatre patients hospitalisés à Mulhouse et deux hospitalisés à Colmar, tous dans un état grave, sont transférés dans le sud de la France par un avion militaire, du service de santé des armées. Ils seront pris en charge dans les hôpitaux militaires de Toulon (Sainte-Anne) et Marseille (Laveran) a révélé la ministre des Armées, Florence Parly, sur Twitter.

Les patients sont transportés dans un Airbus A330 Phénix de l’armée de l’air, parti d’Istres ce matin, en format Morphée, pour « module de réanimation pour patient à haute élongation d’évacuation ». Ce module « a été créé pour doter les armées d’une capacité d’évacuation sanitaire longue distance adaptée aux transports de plusieurs blessés graves afin de contribuer au soutien médical des forces déployées en opération extérieure », indique l’armée de l’air sur son site Internet. Il peut transporter 6 à 12 personnes sur plus de 10 000 km.