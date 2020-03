Covid-19 : avec 64 cas à l’hôpital nord Franche-Comté, « la situation reste gérable »

Ce lundi après-midi, le préfet du Territoire de Belfort, David Philot, fait état de 64 personnes hospitalisées pour le covid-19, dont 16 cas en réanimation. Une situation qui, selon lui, reste à ce jour gérable, en raison de la réactivité de l’hôpital en termes d’adaptation et de réorganisation de ses services pour faire face à l’arrivée de l’épidémie dans le nord Franche-Comté. Une anticipation rendue possible grâce au décalage dans le temps avec nos voisins alsaciens. Le préfet salue aussi la coordination mise en place avec les opérateurs privés, et notamment la clinique de la Miotte à Belfort. « À ce stade, les capacités d’accueil n’appellent pas une alerte forte », indique le préfet.

Il indique aussi que l’hôpital a reçu ce week-end une dotation importante de masques. De même, les pharmacies ont été livrées en milieu de semaine dernière en masques destinés aux médecins. David Philot salue au passage la mobilisation des entreprises qui ont collecté ou déstocké du matériel « par millier ». Quant aux policiers, qui avaient menacé de se retirer faute de masques, il indique qu’une dotation leur a été attribuée, destinée à être utilisée en cas de suspicion de coronavirus lors d’un contrôle ou d’une intervention. « À ce stade, les policiers sont au travail avec un grand sentiment du devoir », a-t-il souligné. En termes d’anticipation, un plan de mobilisation des hôtels et des taxis a été mis sur pied à destination des personnels soignants, mais il n’a pas été nécessaire à ce jour de l’activer.