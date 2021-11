Comment convertir les métiers d’une industrie automobile en mutation

Lundi, le premier véhicule qui doit valider les nouvelles installations de l’usine Sochaux 2022 a débuté son périple. Trois semaines plus tôt que prévu. La transformation de l’usine sochalienne de Stellantis avance à grand pas. Élisabeth Borne, ministre du Travail, l’a constatée ce mardi matin. La refonte de l’usine historique du groupe issu de la fusion de PSA et Fiat Chrysler automobiles (FCA) illustre « la transformation de l’industrie automobile », convient la ministre. Et cette révolution, principalement liée à l’électrification de la mobilité, a des conséquences certaines sur l’emploi, modifiant en profondeur les compétences nécessaires ; on remise au placard les métiers d’hier et on anticipe les métiers de demain. La crise sanitaire a accéléré la dynamique et la pénurie de semi-conducteurs a fragilisé l’emploi.

Dans ce contexte, Stellantis revendique une approche d’accompagnement, de sécurisation et d’anticipation du parcours des salariés. L’approche se veut « prospective », relève Bruno Bertin, directeur des ressources humaines (DRH) de Stellantis France. L’objectif est « d’anticiper les évolutions de l’emploi », complète Marjorie Forestier. Un observatoire des métiers a été mis en place, rappelle Bruno Bertin, classant par catégorie les métiers : à l’équilibre ; en tension ; sensible. Ces méthodes ont été négociées avec les partenaires sociaux, rappelle-t-il, avalisées à 80 % par les représentants du personnel. « C’est une démarche qui nécessite beaucoup de travail et de construction de parcours ; c’est un exercice plus exigeant », insiste Bruno Bertin. L’Unsa regrette toutefois que la méthode de catégorisation « reste opaque ».