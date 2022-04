Christophe Soustelle (RN) : « Nous continuons à croître dans le Territoire de Belfort »

« Nous continuons de croître. » Christophe Soustelle, délégué départemental du Rassemblement national (RN) et conseiller régional, retient le verre à moitié plein, une fois la déception de la défaite passée. « Nous enregistrons de meilleurs scores [dans le Territoire de Belfort] qu’il y a 5 ans », poursuit-il.

En 2017, au soir du second tour, Emmanuel Macron enregistrait 58,18 % des suffrages exprimés dans le Territoire de Belfort, contre 41,82 % pour Marine Le Pen (soit 16,36 points d’écart), une dynamique déjà en-deçà des résultats nationaux, où Emmanuel Macron enregistrait alors 66,10 % des suffrages exprimés contre 33,90 % pour Marine Le Pen (soit 32,2 points d’écart). À l’occasion de ce scrutin de 2022, l’écart entre les deux candidats est de 2,88 points dans le Territoire de Belfort. Emmanuel Macron l’emporte d’une courte tête à l’échelle du département. Au premier tour, Marine Le Pen a enregistré peu ou prou le même nombre de voix entre 2017 et 2022 (plus de 19 000 voix). Mais au second tour, elle passe de 26 128 voix au second tour en 2017 à 30 202 voix au second tour de 2022, soit une hausse de 15,59 % de ses voix.

Les voix de l’extrême droite sont également plus nombreuses aujourd’hui, en globalité. Elles représentaient 38 % des suffrages exprimés au soir du premier tour de 2022 dans le Territoire de Belfort en cumulant les votes en faveur de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Doupont-Aignan. En 2017, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau comptabilisaient 33,47 % des suffrages exprimés au soir du premier tour, soit 5 points de moins.

Quand on regarde la carte des résultats, le vote de Marine Le Pen est particulièrement fort en zones rurales. Dans la 1re circonscription (sud du Territoire de Belfort), elle est en tête dans toutes les communes intégrées à la communauté de communes Sud Territoire (CCST), sauf à Brebotte. Les communes de la circonscription ayant placé Emmanuel Macron en tête sont dans l’agglomération belfortaine (Danjoutin, Bessoncourt, Meroux-Moval…).