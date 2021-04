ChickyPop, la marque de maroquinerie de l’Esat de Cravanche accessible en ligne

C’est dans un atelier aux murs bleu pastel et à la lumière incandescente des néons que Sarah, Kheira, Iferné et Julie, quatre artisans-maroquiniers de la marque cravanchoise Chickypop, discutent assortiments de couleurs et modèles à produire. Ces petites mains de l’établissement et service d’aide par le travail (Esat) de Cravanche, géré par l’Adapei 90, ne manquent pas de créativité pour confectionner les nombreux modèles de porte-cartes, porte-monnaies et ceintures. Bleu canard, rose poudré, vert sapin et vermillon, s’allient pour donner un style plein de modernité aux pièces de maroquinerie du quotidien. Cet univers aux couleurs vives est devenu l’identité de cette marque. Adieu maroquinerie insipide aux nuances noires et bienvenue à Chickypop, une production 100 % made in Esac de Cravanche.