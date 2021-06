Châtenois-les-Forges : le Grand Belfort rachète l’ancienne école pour un projet d’insertion au conservatoire

Cet achat est le fruit d’une collaboration entre le Grand Belfort et la mairie de Châtenois- les-Forges. Mélanie Welklen-Haoatai, la maire, a autorisé une vente de 74 000 euros inférieure à l’estimation faite pour la bâtisse. Le conseil départemental y a participé, débloquant une enveloppe de 100 000 euros pour les travaux à venir. Auparavant, les élèves étaient dispersés entre Châtenois-les-Forges et Danjoutin. Mais à Danjoutin, l’équipement et les escaliers ne sont pas adaptés pour les personnes en situation de handicap.

L’achat de l’école maternelle, de plain-pied, va permettre de regrouper toutes les activités. « C’était un projet qui cogitait depuis 2014. Depuis janvier 2018, le Territoire de Belfort se pose comme le Département pilote de l’inclusion. Je suis très sensible aux jeunes en situation de handicap et à la thématique de l’inclusion ; cet achat était important pour nous », se félicite Damien Meslot, maire de Belfort et président de la communauté d’agglomération Grand Belfort.

Damien Meslot précise que « plusieurs structures seraient prêtes à s’investir en partenariat avec le CRD : l’association des Paralysés de France, le Foyer Pierre-Grison pour son second atelier de formation, le service d’accueil de jour de l’ADAPEI de Belfort, la Maison d’accueil spécialisé de Chaux et l’IME de Giromagny ». Autant de collaborations qui permettront de favoriser l’inclusion et la pratique musicale pour tous.