« C’est de plus en plus dur pour les films indépendants »

Un chiffre résume l’ampleur de la situation. 20 % des films se partagent 68 % des séances. Cela veut surtout dire que 80 % des films se partagent 32 % des séances… Le déséquilibre est abyssal. Dans ce paysage du cinéma, les grosses productions qui usent de ressorts marketing et imposent leurs conditions de diffusion aux exploitants se taillent la part du lion. Les autres sont réduits à la portion congrue. Cet automne, Universal a par exemple présenté huit films en neuf semaines. Sans diminuer ses exigences de diffusion. Les places sont chères, ensuite, dans les 2 041 établissements de France, comptabilisant au total 6 127 écrans, selon le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Après près de 300 jours de fermeture des suites de la crise sanitaire, les cinémas veulent remplir leurs salles. D’autant plus que le retour est timide. « On évoque une baisse de 30 % des fréquentations », précise Pauline Ginot, animatrice de la table ronde et déléguée générale d’Acid, une association de cinéastes née en 1992 et qui s’empare des problématiques de diffusion. Mais « il y a de grandes disparités », tempère de suite la spécialiste. On évoque une chute de 22 % pour les majors américains et des dégringolade pouvant atteindre 80 % pour des films indépendants. « La tentation est grande d’aller vers ce qui marche », analyse Arlène Groffe, secrétaire du groupement national du cinéma de recherche (GNCR) et programmatrice du Ciné 104 à Pantin, un cinéma municipal d’arts et d’essais. Ces derniers résistent, relève-t-elle, notamment ceux qui proposent des rencontres avec les réalisateurs. « On n’a pas ça sur Netflix », sourit-elle. Elle invite surtout les cinémas à faire des choix. À les assumer. Et à ne pas forcément reproduire ce que fait le voisin.