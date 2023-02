Ces associations inquiètes de perdre des jeunes retraités 

Sylvie Feige, pour les Restos du cœur, s’inquiète, elle aussi, des conséquences de la réforme sur les taux d’engagement des jeunes retraités. « Au niveau national, comme au niveau local, il y a beaucoup de bénévoles, jeunes retraités. Nous en manquons déjà depuis le Covid, qui nous a fait beaucoup de mal. Cette réforme va nous faire encore plus de mal.» Elle redoute ce « creux » entre 62 et 64 ans, alors que beaucoup des bénévoles des Restos du coeur ont actuellement entre 62 à 70 ans. « À 64 ans, il n’y aura peut-être plus l’envie de venir faire du bénévolat après deux années de travail supplémentaires. Cela aura forcément un impact », craint-elle.

Le Secours populaire, les Restos du Coeur, ou encore l’association Les Petits Frères des pauvres notent tout le « mal » fait par le Covid sur le bénévolat. Ils ont réfléchi à des solutions pour y faire face. Notamment sur la meilleure manière de fiabiliser les actifs et les étudiants, alors que le taux d’engagement des bénévoles à la retraite a déjà commencé à décrépir.



L’association Les Petits Frères des pauvres à Montbéliard, qui accompagne les personnes souffrant d’isolement, de précarités, ou/et de pauvreté matérielle, en priorité auprès des personnes de plus de 50 ans, a changé sa méthode. « Nous avons vu venir la baisse de bénévoles retraités », témoigne Adrien Varengue. L’association a mis en place une formule qui consiste à demander une heure de bénévolat par semaine, ou par 10 jours ; les actifs et les étudiants ont ainsi plus de facilité à se dégager du temps, analyse le coordinateur de l’association. Cela a permis de contribuer à retrouver un public bénévole pour faire vivre l’association. Ils ont aussi mis en place des réunions en soirée, ou le samedi. Ainsi que des binômes de bénévoles d’âge divers, pour être sûr d’avoir toujours quelqu’un pour accompagner les personnes isolées. Le Secours populaire a mené une réflexion similaire, en étendant ces horaires aux soirées et aux week-ends pour élargir son panel de bénévoles. Cela n’est pas suffisant. Mais c’était une bonne piste qui a fonctionné un temps.

Ce projet de réforme fragilise ces tentatives de fidélisation et d’engagement associatif. Adrien Varengue, qui est aussi membre du conseil d’administration de France Bénévolat, témoigne de la difficulté et des inquiétudes des associations face à ces nouvelles contraintes. « Pour le Secours catholique, les Restos du cœur, trouver un format qui permet de fédérer les bénévoles n’est pas simple. Leurs bénévoles qui s’engagent à la retraite permettent de consacrer des temps plus longs comme des demi-journées ou des journées complètes qui sont fondamentales pour le fonctionnement. »

Jacqueline Guiot trouve « dramatique » cette situation dans laquelle vont se retrouver les associations. « La réforme va nous priver d’une manne de bénévoles. Ce n’est pas anodin.» Elle s’inquiète que l’expérimentation menée à Dijon et en Alsace, qui consiste à demander aux personnes bénéficiaires d’un revenu de solidarité active (RSA) un engagement associatif en échange de leurs allocations, devienne la norme. « Cela deviendrait l’excuse pour remplacer les jeunes retraités. Le bénévolat n’est pas de la main-d’œuvre, mais du militantisme ! » défend-elle. Et le Secours populaire y est « fermement opposé ». Le ton est donné. Les associations attendent la suite en espérant une retraite… de la réforme. Ce mardi, de nouvelles mobilisations sont programmées dans le nord Franche-Comté. Dans l’après-midi à Montbéliard. Et en soirée, à partir de 18h, à Belfort, pour une marche au flambeau, depuis le parking de l’Arsenal, au pied du Lion.