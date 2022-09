Centenaire : « On va réellement mettre le feu au lac ! »

28 artistes. 26 techniciens. C’est une performance exceptionnelle qui est proposée le samedi 10 septembre, sur l’étang du Malsaucy. Dans le cadre des célébrations du centenaire du Territoire de Belfort (retrouvez notre dossier complet), le conseil départemental propose un spectacle d’envergure sur la presqu’île. « Un site que les Belfortains connaissent bien, qui accueille les Eurockéennes chaque été », rappelle Florian Bouquet, président du conseil départemental, lors d’une conférence de presse en présence d’André Manoukian, notamment. « L’engouement [pour les évènements du Centenaire] est réel », apprécie le président. Lors des Flâneries d’été, on estime que chaque soirée réunissait près de 650 personnes et le double pour celle organisée à Belfort. Ce spectacle, « c’est la cerise sur le gâteau », résume Anaïs Monnier-Van Aesch, vice-présidente au conseil départemental, en charge de la culture.

Le cadre du spectacle entre lacs, forêts et montagne est déjà enchanteur. Et il sera sublimé par la performance des 28 artistes, qui associe ballet aquatique, DJ set de DJ Benak et concert d’André Manoukian, pendant 1 heure 45 et qui animeront l’étang du Malsaucy. « Je me réjouis de jouer au bord de l’eau », confie André Manoukian. « C’est une espèce de spectacle total », analyse-t-il, promettant déjà des surprises aux spectateurs, dont une pièce à partir des lettres qui composent le nom Belfort. Sur l’eau, un spectacle sans paroles mettra en scène « de grosses machineries flottantes », promet la compagnie Ilotopie, qui voguera aux rythmes de la musique. « On va réellement mettre le feu au lac », résume, sur le ton de la boutade, Florian Bouquet.