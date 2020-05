BTP : « Nous avons envie de repartir de l’avant »

Depuis plusieurs semaines, les chantiers du BTP reprennent progressivement. Dans le pays de Montbéliard, TED et Parietti, du groupe V, ont repris doucement dès le 15 avril, après un mois d’arrêt. D’abord quelques bricolages à l’atelier, en effectif très réduit. Puis quelques chantiers, dès le 20 avril. La semaine suivante, d’autres activités ont été lancées.

« En général, plus t’es petit, moins t’as arrêté. Plus t’es gros, plus c’est long à reprendre », schématise Frank Vampouille, le président du groupe V, qui chapeaute TED et Parietti. Pour faire repartir la machine, le groupe a donc réfléchi à la méthode. « Avant de reprendre, nous avons discuté avec les représentants du personnel », insiste l’entrepreneur. Nous nous sommes mis dans cette démarche dès l’arrêt. » De cette réflexion est né un plan de continuité de l’activité. Les questions portaient sur l’accès aux matériaux de construction, mais aussi sur l’acquisition de protections supplémentaires pour les salariés, sur la réorganisation du transport ou encore sur le calendrier et la méthode de reprise. « Tout a été rédigé en fonction du guide de préconisation de l’OPPBTB (organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, NDLR) », indique Jean Fuchs, ingénieur qualité, sécurité, santé et environnement (QSSE) et responsable de ces questions dans le groupe V. Il est également référent covid-19 dans l’entreprise.