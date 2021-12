Bourgogne Franche-Comté. Une saison d’été 2021 en retrait par rapport au niveau d’avant-crise

L’Insee a réalisé une étude en se fondant sur le nombre de nuitées dans des « hébergements collectifs touristiques ». Au niveau national, la baisse est de 17,2% par rapport à la saison estivale 2019. En Bourgogne-Franche-Comté, elle est de 19,4%. La région est l’une des plus touchées par la baisse. Elle est quatrième, derrière le Grand-Est, l’Ile-de-France et les Hauts-de-France, qui enregistrent des baisses de fréquentations encore plus importantes.

Le sud de la France enregistre des baisses bien plus modérées : moins de 10% de baisse en moyenne.