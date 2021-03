Bourgogne-Franche-Comté-19: le variant britannique fait repartir les indicateurs à la hausse

La région connaît donc un rebond épidémique lié à la propagation des variants, notamment le variant anglais, qui représente désormais 68% des cas positifs en Bourgogne-Franche-Comté. « Les variants dits sud-africains et brésiliens se répandent de manière plus sporadique, certaines situations locales appelant cependant des mesures complémentaires, comme dans le département du Doubs où la part du variant sud-africain atteint désormais environ 15% (soit plus du double de la moyenne régionale de 6,5%) », relève l’ARS, avec une forte diffusion dans le secteur de Besançon.

Le nombre de patients admis en service de réanimation pour des formes graves de la covid-19 se maintient pour l’instant autour de 150.

La France a été entièrement confinée voici un an. « Depuis un an et le début de l’épidémie, indique l’ARS, ce sont désormais plus de 20 000 personnes qui ont été prises en charge par le système hospitalier régional mobilisé sans relâche pour faire face à une pression continue. Ce 19 mars, 3 981 décès sont recensés dans les établissements de santé ; 2 253 au sein des établissements médico-sociaux où la mortalité continue de diminuer cependant sous l’effet de la vaccination ».

Selon l’ARS, près de 50% des plus de 75 ans ont désormais reçu une première dose de vaccin dans la région. L’agence espère que la campagne de vaccination va encore s’accélérer : « Après le feu vert des experts, le vaccin AstraZeneca en particulier, peut de nouveau être administré par les professionnels de ville. »