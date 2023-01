Boncourt : un Suisse arrêté à la frontière avec la tête d’un ours noir dans son coffre

Le conducteur ne possédait pas « les autorisation nécessaires à l’importation » indiquent les douanes. « Le conducteur a expliqué l’avoir reçue en cadeau en France et ne pas connaître les dispositions d’importation en vigueur », indique l’office helvète.

La convention internationale sur la conservation des espèces CITES, connue sous le nom de consensus de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, « régit le commerce des espèces animales et végétales menacées d’extinction ainsi que des produits fabriqués à partir de ces espèces », détaille le communiqué. Plus de 180 pays ont ratifié ce traité.