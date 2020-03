Boiron ferme son site de 19 salariés à Belfort

Avec Belfort, onze autres sites de distribution sont fermés : Avignon, Brest, Grenoble, Limoges, Niort, Paris-Bois d’Arcy, Paris-Ivry, Pau, Rouen, Strasbourg et Toulon. Le site belfortain assurait la distribution dans la secteur, en Alsace et dans le haut Doubs. Et ce site doit fermer fin 2020, comme trois autres. Un deuxième wagon de fermetures est programmé mi-2021 et le dernier fin 2021. « Cela va arriver très vite », déplore la déléguée syndicale. À proximité, le site de Strasbourg ferme aussi. Il reste celui de Nancy et de Dijon informe Véronique Thurnherr. « Cette décision du déremboursement nous a porté un grave préjudice », dénonce-t-elle. Elle estime à 20 % la baisse du chiffre d’affaires lié à cette décision. « On tient à remercier Agnès Buzyn », tance Véronique Thurnherr, amère. Elle ne comprend pas cette décision alors que Boiron produit largement en France.

Le laboratoire lyonnais, leader mondial du secteur, met en avant le rôle que joue, selon lui, la décision de dérembourser l’homéopathie prise par le gouvernement français, alors que la France représente presque 60% de ses ventes. Depuis le 1er janvier, l’homéopathie, qui fut un temps remboursée à 65% avant de tomber à 30%, ne l’est en effet plus qu’à 15%. Ce taux tombera à zéro en 2021. Cette décision avait été annoncée en juillet 2019 par le ministère de la Santé, au terme d’une longue polémique sur l’efficacité de l’homéopathie. À l’époque, Boiron avait affirmé qu’un déremboursement de l’homéopathie menacerait 1 000 emplois sur ses 2 500 en France. Il y a eu « une campagne de déstabilisation très virulente depuis deux ans », affirme l’entreprise, qui dit continuer à « tout faire pour obtenir un moratoire et le maintien d’un remboursement ». Le groupe, qui doit publier ses résultats annuels financiers dans la soirée mercredi, a confirmé s’attendre à une baisse de sa rentabilité en 2019. Ses ventes annuelles l’an passé, déjà publiées, sont en baisse de presque 8% à 557 millions d’euros, alors même que le déremboursement n’avait pas encore eu lieu.