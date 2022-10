Blog : À la conquête de l’Est fête ses 10 ans 

Tout ça, en dix ans. Dix ans où les jeunes femmes se sont portées pendant les coups de mou pour ne jamais abandonner. Avec la chance « de ne jamais les avoir en même temps, ce qui a permis de toujours se re-motiver l’une l’autre ». Et une niac, malgré deux emplois prenants (chargée de communication dans une office de tourisme pour Lucie, infirmière en psychiatrie pour Cécile), qui leur a permis d’avoir désormais 10 000 lecteurs mensuels. Et plus de 19 000 abonnés sur Facebook.

Des projets, elles en ont encore. Cécile glisse qu’elle rêverait d’écrire un guide des randos, tout en bougonnant. « Je n’en fais vraiment plus assez en ce moment ! » Elle évoque la radio France Bleu, et la chronique qu’elles tiennent tous les week-ends. « Et qui nous permet d’être créatives, de dire des bêtises, quand on en a envie.On a une liberté qui est géniale.» Elle évoque aussi le partenariat avec Le Trois, où les filles publient une chronique tous les mois.

Ce samedi, ce sera donc la célébration de tous les projets déjà réalisés et de tous ceux qui arrivent. « Rendez-vous là où tout a commencé, à la Voile Sucrée à 18h ce samedi », précise Cécile. Le message est passé, tout le monde est le bienvenu. Bon anniversaire !