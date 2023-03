Bientôt un sous-préfet du nord Franche-Comté en charge de l’économie

C’est un signe fort envoyé par l’État. Une reconnaissance de l’Administration des particularités du nord Franche-Comté et du besoin de cohérences. De sources concordantes, un sous-préfet en charge du suivi du développement économique et des politiques de l’emploi et de l’insertion, à l’échelle de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt, sera prochainement nommé. Le ministère de l’Intérieur a émis « une validation de principe », confirme une source au fait du dossier. Selon nos informations, ce sous-préfet devrait prendre ses fonctions fin avril début mail.

Dans les préfectures, on reconnait « ce même bassin d’emplois », et une activité économique et industrielle marquée particulièrement par la mobilité et l’énergie. On convient aussi qu’il y a des « problématiques similaires » entre les deux territoires, notamment un taux de chômage plus élevé qu’au niveau national. Ces dossiers méritent d’être traités conjointement. « C’est une première étape », convient une source qui connait très bien ce bassin. Prochainement, le dossier de la zéro artificialisation nette sera aussi traitée à l’échelle de ce bassin de vie, à l’initiative du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté