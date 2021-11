Besançon : l’équipe pédagogique du centre universitaire d’orthophonie suspendue jusqu’au 15 novembre

Le 27 octobre, la présidente de l’université et son équipe se sont entretenues avec les élèves pendant trois heures. « [L’équipe a] constaté leur état d’anxiété et d’angoisse, laissant supposer une situation systémique de maltraitance et de harcèlement moral au sein de l’école », précise le communiqué. Un signalement a été fait auprès du procureur du tribunal judiciaire de Besançon et auprès de la Ministre de l’enseignement et de la recherche, du Recteur de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. Une enquête administrative a elle aussi été ouverte auprès de l’inspection générale de l’éducation du sport et de la recherche. Une cellule de parole sera mise en place en collaboration avec l’ARS de Bourgogne-Franche Comté. « Les étudiants ont exprimé une préférence pour la mise en place de groupes de parole et ont évalué à 90 le nombre d’étudiants souhaitant y recourir », précise l’université.

En attendant de pouvoir reconstituer une nouvelle équipe pédagogique, les cours sont suspendus jusqu’au 15 novembre. « Pour le moment, c’est toute la direction qui est suspendue », confie une source proche du dossier.