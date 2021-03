Besançon: l’éprouvante année de Thérèse, résidente d’Ehpad rescapée du covid

La lutte contre l’épidémie a été rude pour le personnel et les résidents dont 26, sur un total de 79, sont décédés. « Si le personnel n’avait pas été là, il y en aurait eu beaucoup plus ; je leur tire mon chapeau », assure Thérèse.

D’après les tests sérologiques qui ont suivi, 90% des résidents et des salariés de cet Ehpad du groupe Korian ont contracté la maladie.

Après un long confinement en chambre, Mme Simonnet et ses camarades ont pu se côtoyer à nouveau et revoir leur famille, mais au compte goutte, avec masque, gel hydroalcoolique et distanciation. La vie a changé en Ehpad.

Le regard doux, Thérèse confie ses angoisses et son anxiété face à cette épidémie qui n’en finit plus: « Moi je suis ici, je sais que c’est pour partir et, à bientôt 93 ans, j’ai fait mon chemin. Mais maintenant, c’est plus triste qu’au début » de l’épidémie, soupire-t-elle. « C’est triste pour tous ces jeunes parce qu’on ne sait pas comment ça va aller ».

« Des fois ça va, et des fois on a des coups de blues, sans crier gare », poursuit-elle. « Souvent, pour ne pas dramatiser, je me dis: « Allez Thérèse, remets-toi ; c’est comme ça, et puis c’est tout »« .

L’espoir est revenu en janvier avec le début de la vaccination en Ehpad. « J’ai dit à mon fils: « Le vaccin, je veux le faire tout de suite, sinon on s’en sortira pas »« . La vieille dame est désormais vaccinée, comme 89% des résidents de Vill’alizé.