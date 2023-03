Besançon: Adèle Hugo, fille de Victor au destin cruel, renaît en musique

Un siècle et demi après l’exil à Guernesey, en 2004, le compositeur Richard Dubugnon y redécouvre les partitions dans une malle à Hauteville House, la maison familiale. « J’y allais avec un a priori », raconte le compositeur. « Je me disais que si pendant 150 ans ça n’avait intéressé personne, pourquoi cela aurait-il une quelconque valeur ? Ca a été une surprise absolue de découvrir que non seulement ça avait de la valeur, mais qu’il y avait de quoi faire au moins un disque. »

Une redécouverte qui « arrive à point, au moment où on commence à s’intéresser aux femmes créatrices au destin difficile », comme Clara Schumann ou Alma Mahler, relève-t-il. Adèle Hugo est un cas d’école. « Elle n’a pas pu développer son talent jusqu’au bout parce que son père s’y opposait. Il ne l’a jamais vraiment encouragée », assure le compositeur. Le poète ne fera jamais éditer la musique de sa fille.