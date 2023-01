Belfort : un lion mécanisé façonné par Utinam en mémoire de Denfert-Rochereau

« C’est une réalisation stupéfiante », a validé le descendant de Denfert-Rochereau, rappelant les vertus morales de son aïeul : dévouement, désintéressement, courage, patriotisme, liberté d’esprit. Autant de traits d’un caractère fort qu’il a tracé en citant une lettre de l’épouse du colonel Denfert-Rochereau ou la notice d’un ouvrage de l’école Polytechnique à laquelle a appartenu Aristide Denfert-Rochereau. Des mots prononcés non sans émotion. Autant de valeurs que voulait transmettre Philippe Lebru, en valorisant le lion, « la signature de ce territoire ». Une signature que l’on retrouve aussi dans le pays de Montbéliard, avec Peugeot, qui arbore fièrement un lion sur ses carrosseries. Et c’est à Montbéliard qu’est enterré Aristide Denfert-Rochereau. Philippe Lebru voulait mettre en mouvement ce lion qui fait la fierté de ce territoire. « Je voulais sortir le lion de sa pierre », indique-t-il. Ainsi, avec ce premier automate qu’il réalise, il honore Denfert-Rochereau, dit le lion de Belfort, et Bartholdi, qui a sculpté le Lion installé fièrement en contrebas de la citadelle, élue monument préféré des Français en 2020.

« Le colonel Denfert-Rochereau a sauvé l’honneur de la France et de l’armée », rappelle Florian Bouquet, président Les Républicains du conseil départemental du Territoire de Belfort. Sa résistance a permis de verrouiller la porte de Bourgogne. Mais celui qui était animé par « la flamme républicaine », « n’a pas reçu les honneurs qu’il méritait à la fin du conflit », déplore-t-il. « Il a permis de faire résonner l’histoire de notre ville avec l’histoire de la France », a complété Delphine Mentré, adjointe au maire de Belfort, en charge de la culture ; 220 000 visiteurs viennent à la citadelle de Belfort chaque année.

L’œuvre d’art doit repartir à Besançon pour être finalisée, surtout après la petite casse intervenue quelques heures avant sa présentation, empêchant le lancement du mouvement. C’est le lot d’une œuvre unique, qui pose des défis à chaque étape de sa construction. « C’est quelque chose qui relève de la performance », insiste Philippe Lebru. Une performance autant esthétique que technique. Un an de travail a été nécessaire pour la réaliser. Et pour être fidèle, l’équipe d’Utinam, a étudié la démarche du lion et observé son squelette, pour mieux le représenter. « Le projet proposé par Philippe Lebru est en parfaite adéquation avec ce qu’est notre département, confie finalement Florian Bouquet. Un territoire en pointe dans le domaine de l’innovation tout en étant un ardent défenseur de sa propre histoire. »