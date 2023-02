Belfort : les rêves envolés de Galyna, réfugiée ukrainienne 

Sur son téléphone, Galyna Salienko pianote pour trouver la version karaoké de l’Ave Maria de Schubert. Les premières notes sortent de sa bouche et le temps s’arrête. Après une heure complète à parler ensemble de son périple depuis l’Ukraine pour venir en France, elle me transporte de l’horreur à la grâce.



Une heure plus tôt, cette jeune femme à lunettes, les cheveux blonds relevés dans un chignon, pénètre dans le bureau de la présidente du Secours Populaire, prêté pour l’occasion, pour discuter avec des personnes réfugiées depuis un an dans le Territoire de Belfort. Elle sourit, s’assoit, mais n’enlève ni sa doudoune, ni son sac à dos de ses épaules. Nous sommes vendredi 24 février, un an après le début de la guerre en Ukraine. Elle s’excuse de ne pas parler français, mais se fait très bien comprendre en anglais. En l’espace d’un instant, le temps de faire les présentations, elle accepte de se livrer sur l’épisode le plus douloureux de sa vie. Les yeux dans le vide, elle replonge à cette date.

« J’étais couchée au fond de mon lit. J’avais 40 degrés de température à cause du Covid. Je n’arrivais plus à tenir debout. » La jeune femme de 36 ans tombe malade lorsque la guerre démarre. Elle habite tout près de Tchernihiv, à 131 km au nord de Kyiv, le nom ukrainien de Kiev. Une zone attaquée dès le premier jour de l’invasion. Galyna essaie de se procurer des médicaments pour se soigner, mais tout a été pillé. Le peu restant est réquisitionné pour soigner les soldats. « Mon état se dégradait de plus en plus, mais il fallait absolument qu’on parte. » On ? Elle et sa fille de 13 ans.

Pendant ces premiers jours du conflit, impossible de capter internet et de trouver de l’aide. « La maison tremblait. Quand on entendait les sirènes, il n’y avait plus un bruit nulle part. Tout le monde s’arrêtait de respirer en attendant de savoir où ça allait tomber.» Aux informations, on annonce que les villes sont minées aux entrées, qu’il faut s’attendre à des combats urbains. Il est urgent de partir, toute la région s’écroule à mesure que les offensives s’intensifient.



Début mars, elle réussit à contacter d’autres personnes qui cherchent à s’enfuir. Il reste deux places dans la voiture d’inconnus. «Une pour moi. Une pour ma fille.» Elle laisse sur place sa maman et sa sœur qui refusent de partir. « Ma maman a des problèmes de cœur. Ma sœur, elle, avait un mari qui était soldat…» Elle s’arrête de parler quelques instants, prend une grande respiration tandis qu’elle serre les anses de son sac à dos, toujours vissé sur ses épaules. C’était le 16 mars. « À cette date, les soldats russes avaient été repoussés. Mais nous savions qu’ils allaient revenir et faire encore plus de dégâts. Partir était notre seule chance », souffle-t-elle.