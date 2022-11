Belfort : les enseignants de nouveau en grève contre la réforme des lycées professionnels

Puisque la réforme entend augmenter les durées de stage et réduire le temps au lycée et en ateliers, les professeurs de lycées professionnels se questionnent. Que vont-ils devenir ? Dans l’assemblée, ce jeudi, les théories fusent. « Ils manquent des enseignants dans les collèges et lycées généraux », souffle l’un d’eux. Benoit Guyon, représentant syndical de FSU complète : « Les professeurs de lycée pro risque d’être forcés à rebasculer vers les lycées et collèges.» Une théorie que Ghani Niame ne veut pas envisager. Pour lui, l’enseignement en lycée pro et en général, ce n’est pas le même métier. Les manifestants soufflent. Ils se sentent eux-aussi comme des « bouche-trous », avec un lycée pro devenu « parent pauvre de l’Etat. » Ils désespèrent quelque peu sur leur sort et celui du lycée professionnel.

Ils désespèrent d’autant plus qu’au niveau national, des concertations et des groupes de travaux ont été lancés par Carole Grandjean, ministre déléguée de l’enseignement et de la formation professionnelle, sur quatre points (lire ici). « Quatre points non négociables, menés par le rectorat… Tout ça, ce sont des écrans de fumée », fuse Ghani Niame. Le professeur de l’établissement Nelson-Mandela rit jaune. « Finalement, on nous propose juste de choisir la couleur de la corde avec laquelle on va se pendre.»

Ce que les professeurs demandent, ce jeudi matin, c’est tout bonnement le retrait de cette réforme. De vraies négociations, des heures d’enseignement adaptées, et un arrêt du projet d’adéquation entre le manque d’emplois et la formation. Sollicité, le rectorat n’a pas souhaité faire de commentaires, mais précise toutefois que la réforme n’en est qu’à l’état de réflexion et que des discussions sont en cours à l’échelle nationale.