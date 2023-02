Belfort : les as de la récupération donnent vie aux chars du carnaval 2023 

Le chantier qui débute d’habitude en janvier a démarré cette année fin octobre ; il est de grande ampleur. Et parmi tous ceux qui participent à cela, on retrouve une bande de bricoleuses (infirmières, aides-soignantes, secrétaires) du collectif de soins à la personne Amaëlles. Aline Dougoud, chargée de développement, a été à l’initiative d’un projet de « char baignoire », qui doit représenter le quotidien des personnes âgées. Toutes ensembles, les bricoleuses ont imaginé une mise en scène durant le défilé. Elles gardent le suspens, mais sont heureuses d’avoir participé à cela.. La conception du char leur a permis de passer du temps en commun, de renforcer la cohésion de l’équipe et de décompresser après le travail. Généralement, de 18h à 21h. “On a prévu cinq séances pour finir le char. On est fière du résultat !”, s’exclame-t-elle.

Lors d’une présentation du carnaval, jeudi 23 février, les chars vont des voyages entre les deux espaces de l’entrepôt du Techn’hom, afin d’être peaufinés par les retraités du Territoire de Belfort, très engagés dans la conception de ce moment festif. “Monsieur Carnaval” reste au centre de la fête. La tradition veut qu’il soit brûlé à la fin de la cérémonie. François, retraité, a beaucoup aidé pour la mise en forme de ce personnage mythique : “J’ai hâte de voir le défilé”. Pour le voir aussi, rendez-vous le 26 mars prochain, lors d’un moment dédié à tous les métiers, pour rendre hommage aux travailleurs et travailleuses.