Belfort : les 5 tendances mariage du moment décryptées par les organisatrices de Love&Java

Le week-end du 26 et 27 février signe le retour du festival Love&Java à la galerie Cheloudiakoff et au Jungle Bar pour sa quatrième édition. A cette occasion, deux des organisatrices, Anne de Nuances Factory et Clotilde de La Brune et le Barbu décryptent les tendances mariage de la saison, du style le plus tendance au plus audacieux.