Belfort : le Techn’hom comme ville vitrine du développement durable

Essayer de devenir autonome en énergie. Montrer l’exemple avec une mini-ville vitrine. C’est le défi que se lance le Grand Belfort, en collaboration avec l’UTBM, Enedis et Tandem. Ils ont nommé le projet “Belfort E-tech”. « Tout a commencé quand nous avons répondu à l’appel à manifestation d’intérêt “Démonstrateurs de la ville durable” », raconte Damien Meslot. Il y a eu 30 lauréats parmi 85 villes et Belfort se trouve dans ce palmarès aux côtés de villes comme Strasbourg, Lyon ou encore Bordeaux. « On joue dans la cour des grands », se réjouit le maire.

Le projet : « faire du Techn’hom un site politique de la ville durable ». Plus simplement, faire d’une partie du Techn’hom (35 hectares) un lieu de production et de consommation d’énergie durable. Pour cela, des panneaux solaires et des arbres à vent vont être installés, ainsi que des zones de stockage d’hydrogène. « Le Techn’hom sera un démonstrateur de ce que l’on peut faire à l’échelle d’une ville », explique Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM. « Ce sera un outil pédagogique pour les étudiants et les concitoyens », argue-t-il. Aujourd’hui, cette zone concentre entreprises, bureaux d’études, universités, laboratoires et lieux de vie tels que des crèches, restaurants et salles de sport. En tout, 7 000 salariés et 1 500 étudiants s’y rendent chaque jour. La zone a donc toutes les caractéristiques d’une mini-ville.

Le projet va se déployer en plusieurs étapes. Tout d’abord, les bâtiments vont être rénovés pour diminuer au maximum leur besoin en énergie (par de l’isolation, essentiellement). La 2ème phase comprendra l’équipement en panneau solaire du Techn’hom. « L’auto-consommation, grâce à cela, sera de 25%. En réduisant la consommation et les besoins en énergie, cela pourrait passer à 50% ». Toutefois, ces estimations ne sont que des simulations. Puisque l’énergie produite sur le Techn’hom sera revendue à des fournisseurs et remise sur le marché courant, et pas seulement sur le Techn’hom.

Avec Belfort E-tech, la réflexion sur l’hydrogène se fera à « terme immédiat ». Les différents acteurs veulent intégrer sa production dans le projet. Et réfléchir à des modes de stockage. « Pourquoi pas stocker l’hydrogène à Danjoutin, dans la station Hynamics », expose Damien Meslot.