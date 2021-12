Belfort : le Crunch Lab de l’UTBM labellisé « manufacture de proximité »

L’UTBM est en train de créer une « Crunch factory ». Derrière ses mots un peu compliqués, ce nouvel espace, émanation du « Crunch Lab » sera un tiers-lieu d’innovation, ouvert à tous. Qui aura pour vocation d’apporter localement aux créateurs d’entreprises, startups, artisans, petites et moyennes entreprises des solutions pour faciliter le passage du concept à une première production. Pour leur permettre d’accéder à des marchés plus facilement sur un lieu ouvert, où chacun peut apporter son aide, sa connaissance et son expérience. Le but : mutualiser les savoirs.

Jean, ingénieur en master entrepreneurial à l’UTBM, travaille sur un prototype de vélo électrique, beaucoup plus léger qu’à l’origine (pour passer de 23 kilos à 13 ou 14), et ce à moindre coût. « J’ai pu concevoir des prototypes à l’UTBM. L’intérêt d’être ici, c’est d’être conseillé et de rencontrer des personnes pour échanger. » Il poursuit : « Décathlon s’est intéressé au projet et en a parlé. Je suis invité à Lille pour présenter mon projet prochainement. »