Belfort : le conservatoire national des arts et métiers va installer une antenne de formations

Le Cnam dispose de 20 centres régionaux et de plus de 200 antennes locales d’enseignements. En 2018, il a lancé le programme « Au cœur des territoires », en lien avec la Banque des territoires et le ministère de l’enseignement supérieur, son ministère de tutelle. « Nous voulons rapprocher la formation continue des citoyens », insiste la direction de la communication du Cnam et casser cette logique qui laisserait croire que la formation est forcément réservée aux métropoles. Ces déploiements s’opèrent particulièrement dans les villes moyennes. « Ce sont de bons endroits pour que la formation soit diffusée à tous et partout », insiste la direction de la communication.

Le Cnam assure trois missions : la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie ; la recherche technologique et l’innovation ; et la diffusion de la culture scientifique et technique. Ils dispose de 1 600 unités d’enseignements pour répondre à la formation continue. 52 000 personnes y sont inscrits selon des données publiées sur le site Internet. Il s’appuie sur 557 enseignants titulaires ou contractuels, 21 laboratoires de recherche et 56 chaires. Il propose des formations en présentiel et en distanciel, voire les deux mixés.

Cet établissement est un héritage de la Révolution française ; il a été créé en 1794. Et le Cnam de mettre en valeur une citation de son fondateur, l’abbé Grégoire, résumant sa mission : « Il faut éclairer l’ignorance qui ne connait pas et la pauvreté qui n’a pas les moyens de connaître. »