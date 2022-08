Belfort : l’association les Casques bleus fait des petits dans d’autres régions

Malgré ce déploiement important, pas question de se délocaliser le coeur de l’association. « Le cœur du dispositif restera là où il est né. Je veux que cet esprit perdure.» Caroline Debouvry espère, aussi, que les autres régions qui s’adapteront aux besoins locaux garderont l’éthique originelle du projet. De l’aide pour les chefs d’entreprises, par des chefs d’entreprises. Pour accompagner cette transition, les Casques bleus sont d’ailleurs à la recherche d’un nouveau salarié pour le déploiement national, de quelqu’un « capable d’aller chercher des financements nationaux, avec du réseau.»

Concernant le nord Franche-Comté, le nombre de chefs d’entreprises aidés et accompagnés continue de grandir. « Le dispositif a très bien pris, même trop bien », plaisante Caroline Debouvry. C’est une quinzaine de bénévoles qui sont disponibles en permanence. Un nombre qui n’est plus suffisant, au vu du nombre de dossiers. Des dossiers, d’ailleurs, de plus en plus lourds depuis le début de l’année. « On ressent l’effet après-Covid. Les entreprises étaient sous respiration artificielle et maintenant, c’est le retour à la vraie vie. Le remboursement des PGE, les charges…» Désormais, le nombre de bénévoles doit se renforcer.

Il est aussi question de formation pour les bénévoles présents, dès la rentrée. Des formations allant sur des choses « très techniques comme simplement des choses qui ont trait au domaine personnel.» Caroline Debouvry le rappelle. Ceux qui aident, ce sont aussi des chefs d’entreprises, qui doivent jongler entre leur entreprise et le bénévolat dans l’association. « Des formations sont aussi prévues pour apprendre à nos bénévoles à prendre du recul. Nous avons monté un module sur sept séances avec un coach pour cela.» En clair, la rentrée est sur les rails.