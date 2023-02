Belfort : la Ville a préempté 17 locaux commerciaux depuis 2019

La municipalité veut surtout louer « au prix du marché ». Des subventions obtenues par l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), dans le cadre d’Action cœur de ville, permettent aussi de limiter les coûts d’investissement, et de proposer « des loyers raisonnables », assure Damien Meslot, qui regrette que le centre-ville souffre aussi, parfois, de loyers « exorbitants ». Et de garantir : « Quand le privé fait le job, on laisse faire. » Et si les privés ne veulent pas vendre des locaux, même vides depuis longtemps, « on attend », garantit Damien Meslot. « On patiente. »