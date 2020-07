Belfort : Damien Meslot réélu maire par le conseil municipal

« Je veux être au service de tous les Belfortains », assure Damien Meslot, après avoir reçu son écharpe de maire. Et garantit également vouloir « laisser aucun Belfortain dans la difficulté ». Rapidement, Damien Meslot rappelle les grandes lignes de son programme, disant notamment vouloir être plus engagé « pour l’environnement ». Il évoque la création de nouvelles pistes cyclables, le développement de l’énergie hydrogène ou encore l’agrandissement du square Lechten, avec 1 000 m2 supplémentaires. Il évoque également « une ville encore plus sûre » et sa volonté de faire de Belfort « une ville plus attractive et plus dynamique », mettant l’accent sur l’accueil de nouvelles entreprises et la création d’emplois. Il évoque l’Aéroparc de Fontaine, la promesse de 1 500 emplois sur ce site, sans évoquer le nom Amazon. Des compétences attachées au Grand Belfort, dont il devrait être le président ; l’élection est prévue lundi soir.