Belfort : à Teleperformance, des salariés dénoncent un acharnement devenu culture d’entreprise

Par téléphone, trois salariés ont accepté de témoigner anonymement. « Téléperformance, c’est le régime de la terreur », souffle Marie*. Elle y travaille depuis plusieurs années et n’a pas la possibilité de changer d’emploi, selon elle, à cause de son âge. Elle remarque aussi une dégradation des conditions de travail. « Nous sommes constamment fliqués. Si nous prenons trop de temps avec un client, nous avons des problèmes. Quand nous n’en passons pas assez, aussi. Rien n’est jamais assez bien. On nous juge sur notre capacité à être empathique, sur notre capacité à être assez ferme. Sur absolument tout. Et chaque seconde compte. Et le plus dur, c’est le système de culpabilisation constant qui y règne. »

Une pression qui a entraîné un fort absentéisme, narre la salariée. « Il y a de plus en plus de gens en retard ou qui font des abandons de poste. » Depuis le Covid, tout s’est beaucoup dégradé, témoigne-t-elle. « Ils en demandent toujours plus par rapport à ce qu’on est payé. » Elle remarque aussi que les responsables sont constamment en surcharge. « Ils exécutent des heures interminables et ils prennent souvent des jeunes, peu formés et habitués à ce type de tâches. »