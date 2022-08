Belfort : à la SPA, les dons et legs à la baisse depuis deux ans

Devant les grandes portes rouges de la société protectrice des animaux de Belfort et du Territoire, les chiens aboient sans discontinuer. Devant les portes closes, une boîte à don où trônent deux couvertures et quelques boîtes. Elles s’ouvrent : un bénévole rentre de balade en marche rapide, avec à ses côtés un gros chien beige. Quelques secondes à peine plus tard, il repasse, cette fois avec un autre gros chien noir. « Mettez-vous plus loin s’il vous plaît », dicte une bénévole.

À l’intérieur, une grande cour, sans un brin d’ombre, et des cages de part et d’autre de celles-ci. Dès que quelqu’un passe, les chiens se mettent à aboyer en chœur. Mais certains ne disent rien, restent au fond de leur panier, visiblement habitués au mouvement perpétuel des bénévoles l’après-midi, présents pour les balades.

Ce sont six employés qui sont là en continu et qui se relaient pour assurer le bon soin des chiens, mais aussi des chats, plus discrets au fond de la cour. Michel Mouhat, président de la SPA de Belfort, fait visiter les locaux. La SPA dispose d’une capacité de 49 chiens et 60 chats. « Nos locaux sont très vétustes, ils datent des années 60. C’est difficile pour nos animaux comme pour nos employés pour qui ils ne sont plus du tout pratiques », raconte-t-il.

Dans son bureau, il dresse le bilan de l’été. « Contrairement à ce qu’on peut lire, je n’ai pas trouvé qu’il y a eu plus d’abandons que les autres étés. Par contre, nous avons de plus en plus de chats à cause de problèmes de stérilisation.» Par rapport à d’autres périodes, il estime que l’été, la SPA recense une quinzaine d’abandons supplémentaires.

Ce qu’il remarque, par contre, c’est la baisse des dons et legs depuis deux années consécutives. « 85 % de nos revenus sont au bon vouloir des donateurs et légataires. Et par an, nous avons besoin de 300 000 euros pour assurer le bon fonctionnement », relève-t-il. Il raconte que la SPA organise parfois des kermesses, ou vend un journal de bord. Mais cela ne suffit pas. « Nous ne sommes pas assez de forces vives pour cela.» Dans le détail, il explique que la moitié du budget s’en va pour la rémunération des salariés, mais aussi pour payer les frais vétérinaires. « Cette année, nous en avons pour 100 000 euros de frais vétérinaires », remarque-t-il. « C’est un budget constamment fragile et aléatoire.»