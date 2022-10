Belfort : 5,3 millions d’euros pour rénover la place de la République

Les échafaudages viennent d’être installés autour de la statue des Trois-Sièges, place de la République à Belfort. Un toit coiffe même l’ensemble, qui sera restauré et nettoyé. Des palissades ont été dressées autour du monument, où le futur de la place se dessine. Les travaux vont normalement durer 18 mois.

La piétonisation de la place est renforcée. La rue qui jouxte la salle des fêtes et le tribunal sera remplacée par un parvis. De même, la rue qui longe les restaurants, du côté de la place d’Armes, sera piétonnisée, comme la rue du Repos et la rue Bardy. Le reste ne bouge pas. La circulation est reportée sur la rue Pompidou, qui passe à sens unique entre la rue du Manège et la rue de la Cavalerie, dans le sens menant vers la rue de la Cavalerie. Le parking Pompidou et la rue de la Cavalerie sont remis à neuf. « Des contrôles d’accès permettront l’entrée sur la place pour les livraisons, secours, déménagements, opérations d’entretien etc. selon les mêmes modalités que le faubourg de France et les autres rues piétonnes », rassure la municipalité.

Marie-José Fleury, élue d’opposition de la liste Belfort autrement, s’est inquiétée du sens de circulation retenu, regrettant de ne pas pouvoir remonter la rue de la Cavalerie. Christophe Grudler, du même groupe, estime que cela risque de renvoyer les automobilistes derrière la cathédrale Saint-Christophe. Il regrette aussi la suppression de 110 places de parking, non recréées.